Shorttracker Van 't Wout Nederlands kampioen op 1.500 meter, voor Roes en Steenaart

NK shorttrack live bij de NOS

De nationale kampioenschappen shorttrack zijn live te volgen bij de NOS. Op zaterdag begint de stream op NOS.nl en in de NOS-app om 15.10 uur. Je ziet dan de finales van de 1.500 meter (mannen en vrouwen) en de 500 meter (mannen en vrouwen). De wedstrijden van zondag zijn helaas niet te volgen.

De World Tour is terug op 8 februari in Tilburg. Dan zijn de wedstrijden ook live te volgen bij de NOS. Op zaterdag en zondag begint de livestream, die te zien is op NOS.nl en in de NOS-app, om 13.25 uur.

Livestreams zijn ook gemakkelijk op de televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal 160.