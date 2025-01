Rijpma-de Jong leidt na eerste dag EK allround, Beune houdt ook zicht op titel

Eerder op de dag reed Rijpma-de Jong veruit de snelste tijd op de 500 meter. Met 38,50 was ze de enige die onder de 39 seconden bleef. Ook Joy Beune (tweede in 39,31) en Merel Conijn (zesde in 39,85) begonnen het toernooi goed. De onderlinge verschillen waren minimaal.

Vooral voor Conijn was de 500 meter belangrijk, omdat ze wat goed te maken had. Als ze ongeveer twee weken geleden bij de NK 0,08 seconden sneller had gereden op die afstand, dan had ze uiteindelijke winnares Beune in het algemeen klassement verslagen.

Conijn was in een volgepakt Thialf, net als Rijpma-de Jong en Beune, weer sneller dan tien dagen geleden. Na een rappe opening finishte ze 0,31 seconden voor de Noorse Wiklund.