Zelensky: twee Noord-Koreaanse militairen levend in handen gekregen

De Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger twee Noord-Koreaanse militairen gevangen heeft genomen. De twee zijn overgebracht naar Kyiv waar ze worden verhoord, schrijft Zelensky op sociale media. Hij deelt ook foto's van de twee in de cel, wat in strijd is met de Geneefse Conventies.

Eerder nam het Oekraïense leger ook al een Noord-Koreaanse militair gevangen, maar die overleed na korte tijd aan zijn verwondingen. Ook de nieuwe krijgsgevangen zijn gewond, maar nog wel in leven, schrijft Zelensky. "Zoals alle krijgsgevangenen krijgen deze twee Noord-Koreaanse soldaten de nodige medische hulp."

Op de foto's heeft een van de militairen verband om zijn handen. De ander heeft een verband om zijn hoofd en een dikke lip.

Duizenden Noord-Koreanen

Sinds november vechten naar schatting van Oekraïne en het Westen zo'n 10.000 Noord-Koreaanse manschappen aan de kant van het Russische leger in de oorlog tegen Oekraïne. Ze vechten vooral in de Russische regio Koersk, waar Oekraïne afgelopen zomer een tegenoffensief startte. Vorige maand zei een hoge Oekraïense militair dat er honderden Noord-Koreaanse militairen gedood of gewond waren geraakt.

De deelname van Noord-Korea aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland leidt tot spanning bij andere landen. "Noord-Korea heeft de dienstplicht en die kan al gauw tien jaar duren. Zelfs op een relatief kleine bevolking van 25 miljoen inwoners heb je het dan toch al snel over een leger van 1,5 miljoen", zei hoogleraar Korea-studies Remco Breuker eerder in de NOS-podcast De Dag.