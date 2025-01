Liverpool zonder Nederlanders simpel verder in FA Cup, Ngumoha (16) debuteert

Zonder Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch heeft Liverpool zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Op Anfield was de ploeg van trainer Arne Slot met 4-0 te sterk voor Accrington Stanley, dat uitkomt in de League Two, het vierde profniveau van Engeland.

Naast de Nederlanders die ontbraken gaf Slot meerdere basisspelers rust. Alleen vaste waardes Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold en Dominik Szoboszlai werden opgesteld. Dat gaf de spelers die normaal gesproken wat minder minuten maken de kans zich te presenteren.

Zo had Slot in zijn basisopstelling een plaatsje ingeruimd voor jongeling Rio Ngumoha. Met zijn leeftijd van 16 jaar en 135 dagen werd hij de jongste basisdebutant voor Liverpool ooit. Ook werd hij de jongste speler ooit in de FA Cup voor Liverpool.

Alleen Jerome Sinclair, die in 2019 nog een seizoen voor VVV-Venlo speelde, was jonger bij zijn debuut voor Liverpool, maar hij maakte zijn eerste minuten in de hoofdmacht als invaller. In 2012 debuteerde hij in de League Cup toen hij 16 jaar en 6 dagen oud was.