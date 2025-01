Sprintster Samuel zet punt achter carrière, Europees estafettegoud in 2016 hoogtepunt

Atlete Jamile Samuel zet per direct een punt achter haar carrière. De 32-jarige sprintster won op de Europese kampioenschappen van 2018 brons op de 200 meter. In 2021 veroverde ze ook brons op de 60 meter bij de EK indoor in Frankrijk.

Afgelopen zomer had ze met de estafetteploeg nog willen schitteren op de Olympische Spelen, maar ze miste Parijs door een hamstringlessure.

Estafettegoud

Samuel won in 2016 met de 4x100 meter-estafetteploeg goud op de Europese kampioenschappen in Amsterdam. In 2012 en 2018 pakte de estafetteploeg de zilveren medaille op de Europese kampioenschappen.