11/1 in Nieuwsuur: Verrader van 'Sonny Boy' ontdekt • Is Nederland voorbereid op vogelgriep?

Verrader van hoofdpersonen 'Sonny Boy' ontdekt

Er is veel te doen over de dossiers van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. De kritiek is bekend: honderdduizenden namen worden nu genoemd, maar de dossiers zijn online niet in te zien. Wie in de Tweede Wereldoorlog goed was, en wie fout, blijft volstrekt onduidelijk. Maar de archieven leveren ook een onverwachte onthulling op: bijna tachtig jaar na afloop van de oorlog, en twintig jaar nadat de bestseller Sonny Boy verscheen, is plots opgehelderd wie 'Sonny Boy' en zijn ouders (die onderduikers hielpen) verraadde. Te gast is schrifster Annejet van der Zijl, die het boek schreef.