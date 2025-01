De Boo draagt titel EK sprint op aan overleden opa: 'Hij wilde dat ik zou rijden'

Jenning de Boo mag als Europees kampioen sprint morgen in de arrenslee plaatsnemen, zoals in Thialf gebruikelijk is. Op die manier worden de kampioenen gehuldigd. Maar waarschijnlijk is de 20-jarige sprinter daar niet bij. "Dan heb ik de begrafenis van mijn opa."

Toen De Boo twee weken geleden de NK sprint reed, volgde zijn opa nog alles. "Hij heeft dat hele toernooi vanuit het ziekenhuisbed kunnen volgen. Hij heeft alles gekeken, jammer dat hij dit niet heeft kunnen zien."

De Boo won de Europese kampioenschappen bij zijn debuut door drie van de vier afstanden te winnen. Alleen op de laatste 1.000 meter was hij niet de snelste, maar zijn voorsprong in het klassement was groot genoeg om de titel in de wacht te slepen.