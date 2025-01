Soulzanger Sam Moore (89), bekend van Soul Man, overleden

De Amerikaanse zanger Sam Moore is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens Amerikaanse media na een operatie.

Moore vormde samen met Dave Prater het soulduo Sam & Dave. In de jaren 60 hadden ze hits met nummers als Hold On, I'm Comin, Soul Man en I Thank You.

Hun grootste hit was Soul Man, geschreven door Soul-legende Isaac Hayes. Hayes zei dat hij werd geïnspireerd door de burgerrechtenbeweging in de jaren 60. De cover die The Blues Brothers van het nummer maakte, werd ook een grote hit. Moore zei dat hij daar niet zo blij mee was omdat mensen dachten dat het een nummer van de Blues Brothers was.

Video van Sam & Dave waarin ze het nummer Soul Man spelen: