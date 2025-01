Ruim 700 aanhoudingen bij demonstratie Extinction Rebellion op A12

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben opnieuw de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Ruim 700 actievoerders zijn aangehouden omdat ze de weg niet wilden verlaten, meldt de politie. Zij zijn met bussen buiten de stad afgezet, bij het ADO-stadion.

Twaalf mensen zijn aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals opruiing en mishandeling. Zij moesten mee naar het bureau.

De gemeente had de blokkade verboden. Ondanks schermen en hekken lukte het actievoerders toch de weg op te komen. Uiteindelijk zette de politie waterkanonnen in om de weg vrij te krijgen.

De gemeente had het Malieveld aangewezen als locatie voor de demonstratie. Actievoerders op de A12 die daar niet naartoe wilden, werden door de politie aangehouden. Een aantal actievoerders had zich vastgeketend op de weg, mede daardoor duurde het ruim 5 uur voordat de weg weer toegankelijk was voor verkeer.

De demonstranten blokkeerden ook een weg in de buurt van het Malieveld. Ook daar zette de politie uiteindelijk waterkanonnen in om de betogers weg te krijgen.

De blokkade van de Utrechtsebaan, zoals het Haagse gedeelte van de A12 heet, was rond 16.00 uur voorbij. Daarna duurt het altijd nog even voordat alle afzettingen zijn weggehaald, zei een medewerker van de ANWB verkeersinformatie.

'Optreden politie waanzin'

Een XR-woordvoerder keurt het optreden van de politie sterk af. "Waterkanonnen gebruiken bij vreedzame demonstranten, bij temperaturen rond het vriespunt, is waanzin." Ook zijn er volgens de woordvoerder agenten te paard ingereden op groepen demonstranten.

De gemeente meldde dat door de blokkades grote verkeersdrukte ontstond. Daardoor moesten ook de calamiteitenroutes van de ambulancedienst worden aangepast, "met langere aanrijtijden als gevolg".

"Ironisch dat ze dat zeggen", vindt een woordvoerder van XR. "Ze hebben ons zelf opgesplitst, waardoor er op twee plekken demonstraties waren." XR zegt verder dat hulpdiensten geen strobreed in de weg is gelegd.

XR blokkeert met enige regelmaat het stuk van de A12 in de bebouwde kom van de Hofstad. De groep wil dat het kabinet een einde maakt aan zogenoemde fossiele subsidies. Dat zijn de belastingvoordelen voor bedrijven voor het gebruik van olie, gas en kolen.