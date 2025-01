Activisten Extinction Rebellion blokkeren A12, politie zet waterkanon in

In Den Haag hebben klimaatactivisten van Extinction Rebellion opnieuw de A12 geblokkeerd. De politie gaat nu een waterkanon inzetten om de blokkade te stoppen. "Wij blijven actievoerders verwijzen naar de toegestane demonstratielocatie: het Malieveld", zegt de politie.

Om ongeveer 14.00 uur meldde de politie dat er mensen worden aangehouden. "We hebben de actievoerders meermaals gevorderd om de blokkade op te heffen. Daarna zijn wij overgegaan tot het aanhouden van de mensen die hier geen gehoor aan gaven."

Er waren schermen en hekken neergezet bij de A12 zodat mensen niet lopend de weg konden bereiken. Toch zijn demonstranten op de weg gekomen. Door de blokkade kan het verkeer de stad niet in of uit via dat stuk weg. De gemeente had de blokkade verboden.

De gemeente meldt dat door de blokkade van de A12 en omliggende wegen grote verkeersdrukte is ontstaan. "Hierdoor moeten ook de calamiteitenroutes van de ambulancedienst worden aangepast met langere aanrijtijden als gevolg", zegt de gemeente.

Verplaatsen naar Malieveld

Dit stuk van de A12 wordt geregeld geblokkeerd door Extinction Rebellion. De groep wil dat het kabinet een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen.

In de buurt van het Malieveld hebben betogers ook een weg geblokkeerd. Zij moeten ook van de politie naar het Malieveld, anders worden ze aangehouden.