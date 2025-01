Breuk leiding veroorzaakt wateroverlast in Nijmegen

Door de breuk van een waterleiding is aan het eind van de ochtend grote overlast ontstaan op de Wolfkuilseweg in Nijmegen. In de weg zelf ontstond een groot gat. Auto's vast te staan in de modder.

Bij een flatgebouw om de hoek aan de Floraweg zijn zandzakken voor de deur geplaatst, meldt Omroep Gelderland.

De oorzaak van de breuk is onbekend. Wel vonden onlangs wegwerkzaamheden plaats op de plek van de lekkage. De Wolfkuilseweg was daarvoor vier maanden afgesloten.

Monteurs van waterleidingbedrijf Vitens hebben het lek 'geïsoleerd'. "Het gedeelte van de leiding waar de breuk zit, zetten we dan dicht", zegt een woordvoerder. "Geen enkele aansluiting heeft last van de breuk of zit zonder water. De adressen kunnen worden gevoed via een andere leiding."