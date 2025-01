Unieke zege Brignone, Vonn zesde bij eerste afdaling in bijna zes jaar

Federica Brignone heeft in Sankt Anton de tweede afdaling van het wereldbekerseizoen gewonnen. Malorie Blanc, met startnummer 46, verraste in haar tweede WB-race met plek twee. De Zwitserse, afgelopen maandag 21 jaar geworden, gaf 0,07 toe op de Italiaanse.

De 34-jarige Brignone schreef al voor de 30ste keer een WB-race op haar naam, maar won voor het eerst een afdaling.

Lindsay Vonn skiede in Oostenrijk haar eerste afdaling in bijna zes jaar en bleek nog uitstekend mee te kunnen. De Amerikaanse, die op deze discipline 43 zeges boekte (een record), eindigde als zesde op 0,58. Ze was in het eerste gedeelte het snelst, maar moest uiteindelijk iets meer een halve seconde toegeven op Brignone.

Tweede race voor Vonn

De 40-jarige Vonn keerde vorige maand in Sankt Moritz terug op de wereldbekerpiste en werd toen veertiende op de Super G. De Amerikaanse besloot in 2019 te stoppen omdat haar lichaam en vooral haar rechterknie niet meer wilde.