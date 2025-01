Congres Duitse AfD-partij uren later begonnen door protesten

Het partijcongres van de Duitse rechts-radicale politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) is uren later begonnen door protesten rondom te locatie.

Het congres is dit weekend in Riesa, ongeveer 130 kilometer ten zuiden van Berlijn. De bijeenkomst zou eigenlijk om 10.00 uur beginnen, maar toen was nog maar een klein deel van de zeshonderd deelnemers aanwezig. Uiteindelijk begon het congres iets na 12.00 uur.

Tegenstanders van de AfD hebben blokkades opgeworpen in de buurt. Volgens persbureau DPA lukte het onder anderen partijleider Alice Weidel niet om op tijd binnen te zijn. Op het congres wordt zij benoemd tot kandidaat voor het bondskanselierschap.

Waterkanonnen en drones

De organisatoren van de protesten verwachten zo'n 10.000 activisten uit zeventig steden. De politie is aanwezig met ME'ers en waterkanonnen, en boven het gebied hangen een helikopter en drones.

De demonstranten hebben volgens de Süddeutsche Zeitung autobandventielen van politieauto's losgeschroefd en stickers geplakt op dienstvoertuigen. De politie heeft op verschillende plekken ingegrepen. Zo gebruikten agenten pepperspray om activisten bij politieauto's te verdrijven en maakten ze een einde aan een blokkade op een kruispunt.