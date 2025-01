Drama voor Huizinga bij start EK allround, Rijpma-de Jong wint 500 meter

Wereldkampioen Beune finishte met 39,31 als tweede op de 500 meter. Ook zij kan in een mooi rijtje komen als ze de Europese de titel wint. Als dat lukt, is ze na Atje Keulen-Deelstra en Ireen Wüst de derde schaatsster ooit die de Nederlandse, Europese én wereldtitel allround bezit.

Conijn dichter bij Beune dan op NK

Voor Merel Conijn was de 500 meter een belangrijke afstand. Zij had namelijk wat goed te maken. Als ze ongeveer twee weken geleden bij de NK 0,08 seconden sneller had gereden op die afstand, dan had ze uiteindelijke winnares Beune in het algemeen klassement verslagen.

De Amsterdamse wist dat ze een voorsprong kon pakken met een snelle race. Ze mocht dan ook blij zijn dat ze het in de vierde rit mocht opnemen tegen de Noorse Ragne Wiklund, die hoopt mee te strijden om het goud in dit toernooi.

Conijn bleek ook sneller dan tien dagen geleden. Na een rappe opening finishte met 39,85 uiteindelijk 0,31 seconden voor de Noorse