Drama voor Huizinga bij start EK allround, Noren beginnen sterk op 500 meter

Eitrem (36,79) en Kongshaug (35,94) begonnen goed aan hun toernooi in Thialf. Zij behaalden het podium achter Min-Seok Kim (35,63), maar de Koreaan in Hongaarse dienst is geen specialist op de lange afstanden. Eitrem heeft nu een voorsprong van zeker vijf seconden op Bosker op de 5.000 meter, die later vandaag op het programma staat.

De Italiaan Davide Ghiotto, een echte langeafstandsspecialist, moest wel wat tijd toegeven op de Nederlanders. Hij reed de zeventiende tijd en heeft een achterstand van zo'n tien seconden op Bosker, de snelste Nederlander op de 500 meter.