De Boo wint EK sprint met overmacht, ook Scheperkamp en Prins pakken medaille

Jenning de Boo is met overmacht Europees kampioen sprint geworden. De 20-jarige Nederlandse topsprinter won in Thialf drie van de vier de afstanden en was in het klassement ongenaakbaar. Naast hem eindigden Merijn Scheperkamp (tweede) en Tim Prins (derde) ook op het podium.

Op de afsluitende 1.000 meter moest De Boo zijn meerdere erkennen in Prins, die met 1.08,04 de afstand won. Maar de titel van De Boo kwam niet meer in gevaar, want zijn voorsprong in het klassement was na drie afstandszeges groot genoeg.

"Ik heb een heel voldaan gevoel", aldus De Boo na het binnenhalen van de titel. "Ik vind zo'n vierkamp pittig, ben heel blij dat ik heb gewonnen."