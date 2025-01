Leerdam verovert derde Europese sprinttitel op rij, ook Kok en Schulting op podium

Jutta Leerdam is voor de derde keer op rij Europees kampioen sprint geworden. Ze greep in Thialf op de afsluitende 1.000 meter de macht, maar het kostte wel veel moeite. Femke Kok kwam slechts 0,04 seconden tekort en zakte naar de tweede plaats in het klassement. Suzanne Schulting completeerde op de derde plaats het volledig Nederlandse podium.

Na de derde afstand van de EK stond Kok aan de leiding, maar het gat met Leerdam was met 0,48 seconden niet groot. Daardoor kon Leerdam op de kilometer, haar specialiteit, toeslaan. Ze won de afstand in 1.14,45 en dat was nipt voldoende om opnieuw de Europese sprinttitel te pakken. Kok klokte namelijk 1.15,01, de tweede tijd.

Leerdam moet knokken

Leerdam en Kok reden in de slotrit tegen en elkaar en Kok maakte het haar landgenote behoorlijk lastig. De wereldkampioen 500 meter pakte bij de start een flinke voorsprong en had daardoor een gunstige kruising. Leerdam moest jagen op haar grote concurrent en pas in de laatste bocht had ze Kok te pakken. Haar voorsprong was net genoeg om Kok voorbij te gaan in het klassement.

"Ik weet niet wat ik aan het doen was, maar ik heb geen slag geraakt", aldus Leerdam, die "absoluut niet tevreden" was na de slotafstand. "Het was kielekiele, heb het voor mezelf onnodig spannend gemaakt. Dat had echt niet gehoeven."

Schulting zette op de 1.000 meter de derde tijd neer: 1.15,31. Daarmee was ze sneller dan haar eerste 1.000 meter. De meervoudig shorttrackkampioen, die debuteerde op een internationaal titeltoernooi langebaanschaatsen, werd op alle afstanden derde en eindigde ook in het klassement als derde.

De Nederlandse vrouwen hadden weinig te duchten van de buitenlandse concurrenten. De Poolse Kaja Ziomek-Nogal kwam het dichtst in de buurt van het podium, maar het gat met Schulting was flink: 2,23 seconden na vier afstanden.