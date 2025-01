Kok neemt leiding EK sprint over van Leerdam, maar verschil is niet groot

Femke Kok heeft bij de EK sprint de leiding weer overgenomen van Jutta Leerdam. Op de 500 meter was Kok in 37,53 de snelste. Leerdam en Suzanne Schulting kwamen tegelijkertijd over de finish en werden gedeeld derde in 37,96. De Poolse Kaja Ziomek-Nogal werd verrassend tweede.

De voorsprong van Kok op de afsluitende 1.000 meter is met 0,48 seconden niet groot en daarmee lijkt Leerdam in het voordeel te zijn. De kilometer is namelijk normaal gesproken het domein van Leerdam.

Kok hoopt dat ze op de 1.000 meter kan verrassen. "Alles is nog mogelijk. Gisteren zat ik ook dicht bij Leerdam. Ik hoop nog wat progressie te maken."