FIOD valt binnen bij kantoor Donar en oud-penningmeester basketbalclub

De fiscale opsporingsdienst FIOD is deze week binnengevallen in het kantoor van basketbalclub Donar in Groningen en in de woning van oud-penningmeester Ronald Arkema.

Het onderzoek draait om btw-fraude, aldus een woordvoerder van Justitie in het Dagblad van het Noorden. De penningmeester zou in sommige gevallen 21 procent btw hebben gefactureerd, maar slechts 9 procent hebben afgedragen. Er is (nog) niemand opgepakt, maar wel administratie in beslag genomen.

Donar zelf benadrukt dat het de FIOD niet gaat om de huidige penningmeester maar om de rol die de oud-penningmeester speelde bij de Stichting Prof Basketbal Groningen. Die stichting ging in 2023 failliet. Vervolgens werd een doorstart gemaakt als Donar Groningen BV, die helemaal losstaat van de oude stichting.

Het ging de FIOD bij de inval in het kantoor dan ook alleen om de administratie van de oude stichting die op kantoor is blijven liggen, aldus Donar.

Financieel foute boel

In de zomer van 2023 was het "financieel foute boel" bij Donar, meldt RTV Noord. De Groningse topbasketbalclub bleek een schuld te hebben opgebouwd van ongeveer 1,75 miljoen euro. Ook was sprake van een negatief eigen vermogen van 1,3 miljoen.

"De checks and balances hebben niet gefunctioneerd. We hadden het afgelopen seizoen een onjuist inzicht in de cijfers", aldus oud-bankier Jack Klompien in 2023, nadat hij de club financieel had doorgelicht. Het bestuur van Donar dreigde toen al met juridische stappen tegen de penningmeester die een paar weken eerder was opgestapt wegens "persoonlijke omstandigheden".

Blauw hart

Donar wist zichzelf te redden met financiële steun van sponsors, donoren en een crowdfundingsactie. "Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen een blauw hart hebben", aldus de supportersvereniging toen de bijdrages binnenstroomden.

De club is financieel weer gezond en draait als vanouds op het hoogste niveau mee. Wel valt de plek op de ranglijst een beetje tegen: Donar staat nu 15e in de BNXT League.

Op de eigen website maakt de club weinig woorden vuil aan de invallen van de FIOD: "Vanzelfsprekend hebben wij alle medewerking verleend aan dit onderzoek", staat daar te lezen. "Intussen focust iedereen binnen Donar zich op de wedstrijd van vandaag, tegen regerend BNXT-kampioen Filou Oostende."