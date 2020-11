Löw wankelt na Debakel von Sevilla: 'Weltmeister-Jogi is nu NulSechs-Jogi'

Of zoals de Frankfurter Allgemeine het stelt: "Als Bierhoff al donkere wolken had verwacht, dan kan hij nu rekenen op volle storm." De kwaliteitskrant noemt de grootste nederlaag van Duitsland sinds 1931 een historische ramp.

Volgens Sportschau-commentator Steffen Simon is het zelfs meer dan een historische nederlaag. "Het is de ultieme ineenstorting van het systeem van twee voetbalvisionairs, Bierhoff en Löw."

"Zij hebben de Duitse voetbalbond vanaf 2004 van de bodem opgebouwd naar de wereldtitel, maar we zijn nu weer terug bij af. Die Mannschaft is al sinds 2018 bezig zijn eigen mythe systematisch te vernietigen.

Tijd voor de trainersvraag

Die mening is ook een aantal prominente oud-internationals toegedaan. "Dit is Duitsland niet meer", aldus Lothar Matthäus bij de ARD. Bastian Schweinsteiger zegt bij diezelfde omroep dat het tijd is om bepaalde vragen te stellen.

"Hier moet men de trainersvraag stellen", is Pit Gottschalk, chef van het Duitse Sport1, nog iets concreter. "Het Debakel von Sevilla moet consequenties krijgen."

"Als ze bij de DFB nu niet begrijpen dat het Duitse voetbal nergens naartoe strompelt, is de top van de bond niet meer te redden."

Radeloos

Bij boulevardkrant Bild zijn de messen als gebruikelijk het scherpst geslepen. De krant heeft al afscheid genomen van Löw. "Het gaat niet meer. Het is duidelijk dat hij de spelers niet meer bereikt", schrijft chef-sport Matthias Brügelmann.

"Löw was lange tijd de Weltmeister-Jogi, maar nu is hij de NulSechs-Jogi. De radeloosheid die hij uitstraalt, de lege blik in zijn ogen, maken duidelijk dat het klaar is. Dat moeten de DFB en hijzelf ook erkennen."