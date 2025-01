Monfils (38) pakt titel in Auckland en is oudste winnaar ATP-toernooi in 48 jaar

Gaël Monfils heeft in het Nieuw-Zeelandse Auckland zijn dertiende ATP-titel in de wacht gesleept. De Fransman, de mondiale nummer 52, rekende in de finale af met Zizou Bergs (ATP-66): 6-3, 6-4.

De 38-jarige Monfils, die voor de 35ste keer in een eindstrijd stond, is de oudste winnaar op de tour sinds 1977. Ken Rosewall, destijds 43, zegevierde in dat jaar in Hongkong.

Eerste finale

Bergs speelde zijn eerste finale en leverde in beide sets al snel zijn opslag in. De 25-jarige Belg kreeg zes kansen om terug te breken, maar de ervaren Monfils, die in 2005 in Sopot zijn eerste titel greep en twee keer de hoofdprijs in Rotterdam pakte (2019, 2020), werkte zich telkens uit de problemen.