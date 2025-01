Dierentuinen Berlijn dicht om uitbraak mond-en-klauwzeer bij boerderij

Twee dierentuinen in de Duitse hoofdstad Berlijn blijven voorlopig dicht vanwege een uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ). Het zijn de dierentuinen Tierpark Berlin en Zoo Berlin.

In een verklaring schrijven de dierentuinen dat de beslissing om dicht te gaan is genomen in overleg met de lokale autoriteiten. "De wijk Lichtenberg met de dierentuin van Berlijn, ligt binnen het gebied waar het eerste geval van mond- en klauwzeer in Duitsland is aangetroffen", schrijft Tierpark Berlin. Er zijn in de twee dierentuinen geen dieren ziek geworden.

Aanleiding voor de maatregel is de dood door MKZ van drie waterbuffels in een boerderij in de plaats Hönow bij Berlijn. Daarna zijn de andere elf waterbuffels op de boerderij afgemaakt. De twee dierenparken die tijdelijk sluiten bevinden zich op een paar kilometer van de getroffen boerderij.

Mond-en-klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte bij evenhoevige dieren zoals runderen, schapen, geiten en varkens, maar niet gevaarlijk voor mensen. Wel kunnen mensen het virus overdragen via bijvoorbeeld kleding.

De Berlijnse dierentuinen zeggen dat ze daarom geen risico willen nemen. Op hun site laten ze weten dat ze maandag weer opengaan.