Zwarte dozen Jeju Air vier minuten voor crash uitgevallen, oorzaak onduidelijk

Dat de zwarte dozen allebei uitvielen is heel raar, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. "Voor de stroomvoorziening in een vliegtuig zijn meerdere back-ups. Dus als er stroom is, dan moeten er ook opnames kunnen worden gemaakt."

De vraag is nu of de stroom helemaal is uitgegaan of uitgezet en zo ja, waarom dat is gebeurd. "Niets is onmogelijk", zegt Melkert, "maar dat stroom door de vogelaanvaring uitgegaan is nihil. De zwarte dozen zitten in de staart van het toestel verstopt, en bij een vogelaanvaring is er meestal schade aan het voorste deel van een vliegtuig."

Daarnaast is op beelden te zien dat het vliegtuig bij de landing op een gecontroleerde manier wordt bestuurd. "Dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat alle stroom was weggevallen", zegt de luchtvaartdeskundige.

Zwarte dozen hebben geen aan- en uitschakelaar en staan in principe altijd aan, zegt Melkert. "Je kunt ze wel uitzetten maar dan moet je de zogenaamde circuit breaker eruit trekken. Dat is eigenlijk hetzelfde als de zekering van iets verwijderen. De piloten kunnen dat doen want die circuit breakers zitten in de cockpit. Maar dat vereist echt een actie van de piloot."