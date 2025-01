Opnames zwarte dozen stopten 4 minuten voor dodelijke vliegtuigcrash in Zuid-Korea

De zwarte dozen van het Zuid-Koreaanse vliegtuig dat op 29 december crashte op de luchthaven van Muan, stopten ongeveer vier minuten voor de ramp met opnemen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport. Waarom de opnames stopten, is niet duidelijk.

De zwarte dozen omvatten een vluchtdatarecorder en een stemrecorder in de cockpit, die de gesprekken tussen piloten opneemt. De stemrecorder van het verongelukte toestel werd aanvankelijk onderzocht in Zuid-Korea. Toen bleek dat er gegevens ontbraken, is de recorder met de gesprekken naar een laboratorium van de Amerikaanse National Transportation Safety Board gestuurd. De beschadigde vluchtdatarecorder is in samenwerking met de Amerikaanse veiligheidstoezichthouder ook naar de Verenigde Staten gebracht voor analyse.

De autoriteiten die onderzoek doen naar de ramp waarbij 179 mensen om het leven kwamen, proberen nu te achterhalen waarom er een paar minuten voor de crash geen gegevens meer zijn geregistreerd in de zwarte dozen.

Vlucht Jeju Air 7C2216 vertrok vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok naar Muan in het zuidwesten van Zuid-Korea. Toen het toestel wilde landen in Muan, klapte het landingsgestel van de Boeing 737-800 niet uit. Het vliegtuig schoot met hoge snelheid door, botste tegen een muur en vloog in brand. Alleen twee bemanningsleden werden levend uit het toestel gehaald.

De piloten hadden aan de luchtverkeersleiding gemeld dat het vliegtuig een vogelaanvaring had gehad. Ze hadden enkele minuten voordat het toestel crashte een noodoproep gedaan.

Het moment waarop het vliegtuig crasht. De beelden kunnen worden ervaren als schokkend: