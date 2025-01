'Onwettige' gevangenis Guantánamo steeds leger, maar dicht gaat die niet

Verkoren vond het ook opvallend dat Biden op 18 oktober 2023, vlak na de Hamas-aanval op Israël, dat land waarschuwde om zich niet door "woede te laten verteren". Biden vergeleek de aanval op Israël met 9/11. "Na 9/11 waren we woedend in de Verenigde Staten", zei Biden. "We zochten gerechtigheid en we kregen gerechtigheid, maar we hebben ook fouten gemaakt."

Brief aan Biden

Helen Duffy is hoogleraar internationaal recht en mensenrechten in Leiden en advocaat van Abu Zubaydah die sinds 2006 vastzit op Guantánamo Bay. Zij noemt de ontwikkelingen van de laatste maanden "significant, maar te weinig". Haar cliënt zit nog altijd vast. Vorig jaar oordeelde een werkgroep van de VN-mensenrechtenraad nog dat Zubaydah moet worden vrijgelaten.

Duffy: "We hebben nog hoop dat het lukt om hem in de komende negen dagen weg te krijgen." Of er door de Amerikaanse regering wordt gewerkt aan zijn vertrek, weet ze niet. "Er komt weinig informatie naar buiten. Guantánamo Bay is een soort zwart gat." Ze hoopt dat de VS nog via stille diplomatie onderhandelt met andere landen.

Om de zaak onder de aandacht te brengen, stuurde haar team vorige maand nog een brief naar Biden. De oproep om Zubaydah vrij te laten is ondertekend door mensenrechtenadvocaten, hoogleraren en politici, onder wie de Nederlandse oud-ministers Jozias van Aartsen en Lilianne Ploumen.

CIA-gevangenissen

Veel gevangenen zijn met hulp van andere landen in Guantánamo terechtgekomen. Zo werden sommigen opgepakt dankzij buitenlandse inlichtingen. Ook kwamen verdachten vaak eerst terecht in om martelpraktijken beruchte CIA-gevangenissen op geheime locaties buiten de VS, zoals in Roemenië, Polen, Marokko en Litouwen.

Volgens Duffy hebben deze landen de morele plicht om gevangenen op te nemen. "Het is belangrijk dat die landen de VS helpen om een eind te maken aan deze onwettige gevangenis."