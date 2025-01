Brandveiligheid parkeergarages in geding door elektrische auto's

De brandveiligheid van parkeergarages komt in gevaar als garages niet beter worden ingericht op elektrische auto's. Daarvoor waarschuwt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Branden waarbij elektrische auto's betrokken zijn, zijn lastig te blussen. Als zo'n brand in een parkeergarage uitbreekt, dreigt er extra gevaar. De brandweer kan er vaak lastig bij, er komen veel schadelijke stoffen vrij, de brand kan overspringen naar andere auto's of de constructie van een parkeergarage kan in gevaar komen.

Steeds vaker weert de brandweer daarom elektrische auto's uit parkeergarages, zoals bij de TU Delft al is gebeurd. Ze moeten dan buiten parkeren, in de open lucht waar hulpdiensten er in geval van nood makkelijk bij kunnen.

Nu er meer en oudere elektrische auto's rijden in Nederland, stijgt het risico op zo'n brand in een parkeergarage. "Als over tien jaar 50 procent van ons wagenpark elektrisch is, is de manier waarop parkeergarages nu zijn ingericht niet meer uitvoerbaar", zegt Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid bij het NIPV. Dit kennisinstituut adviseert de Rijksoverheid en veiligheidsregio's over crisisbeheersing en brandweerzorg.

In vier jaar tijd is het aantal elektrische autobranden gestegen van 58 in 2021 naar 201 in 2024, blijkt uit voorlopige cijfers van het NIPV.