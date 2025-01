Ongelukken in Groningen en Friesland door gladheid en ijzel

Op de N31 tussen Garyp en Drachten zijn meerdere automobilisten in de problemen gekomen. Een auto belandde op zijn kop en een andere auto kwam in een sloot terecht. Volgens Omrop Fryslân gleden verschillende auto's tegen de vangrail op de N31.

De weg is afgesloten en automobilisten kunnen omrijden via de A7 of A32.

Ook op andere plekken in Nederland is het vanochtend glad. Voor alle provincies geldt code geel tot 11.00 uur. In het zuiden en oosten is er daarnaast kans op dichte mist. Alleen in het Waddengebied wordt geen gladheid door ijzel verwacht.