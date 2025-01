Code oranje in Groningen en Friesland vanwege ijzel

Het KNMI heeft voor Groningen en het oosten van Friesland code oranje afgegeven tot 09.00 uur vanwege ijzel. IJzel ontstaat doordat regen op een bevroren ondergrond valt.

Het KNMI waarschuwt dat er met name op bruggen, fiets- en voetpaden een grote kans is op ongelukken. Bij code oranje is er volgens het KNMI grote kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact mogelijk groot is.

Ook op andere plekken in Nederland kan het glad zijn. Voor alle provincies geldt code geel tot 11.00 uur. In het zuiden en oosten is er daarnaast kans op dichte mist. Alleen in het Waddengebied wordt geen gladheid door ijzel verwacht.