Verrader van hoofdpersonen 'Sonny Boy' ontdekt in archief

Na tientallen jaren is aan het licht gekomen wie de hoofdpersonen uit het boek 'Sonny Boy' heeft verraden, schrijft De Telegraaf. Het zou gaan om de destijds 23-jarige Joodse student Carel Kaufman.

Het boek 'Sonny Boy' van schrijfster Annejet van der Zijl werd een bestseller en is verfilmd. Het vertelt het waargebeurde verhaal over de Nederlandse Rika van der Lans en de Surinaamse student Waldemar Nods en hun zoontje Waldemar (Waldy) Nods.

De ouders van Waldy werden opgepakt omdat ze Joodse onderduikers hadden. Beiden werden naar Duitse concentratiekampen afgevoerd. Zijn moeder overleed daar, zijn vader werd na de bevrijding door de SS doodgeschoten.

De jonge Nods, bijgenaamd Sonny Boy, overleefde de oorlog en overleed in 2015 op 85-jarige leeftijd. Hij heeft nooit geweten wie zijn ouders heeft verraden.

Onderzoek naar verzetsheld

Schrijfster Trudy van der Wees ontdekte de vermoedelijke verrader in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) tijdens haar onderzoek naar verzetsheld Kees Chardon, die ook samenwerkte met Van der Lans.

Dat de student had gecollaboreerd met de Duitse bezetters was al wel bekend. Kaufman maakte deel uit van het verzet maar kwam na een arrestatie op vrije voeten op voorwaarde dat hij namen en adressen van Joodse onderduikers zou doorgeven.

Van der Wees vond in het archief een verklaring van een van de onderduikers die bij Nods en Van der Lans ondergedoken zat. Daarin werd de naam van Kaufman genoemd. Ook door anderen werd hij als verrader aangeduid.

Schrijfster Van der Zijl noemt het tegenover de krant "buitengewoon schrijnend" dat zowel de familie van Waldy als de onderduikers werden verraden door een jonge Joodse man "die daarmee tevergeefs probeerde zichzelf en zijn familie te redden".

Kaufman zelf overleed namelijk in 1944 in Auschwitz. Zijn ouders en broers overleden datzelfde jaar eveneens in concentratiekampen.