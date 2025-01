Duizenden betogers in Slowakije protesteren tegen pro-Russische koers

In Slowakije hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de pro-Russische koers van de huidige regering. Ze riepen de regering onder meer op niet samen te werken met Rusland en transparant te regeren. Volgens de organisatoren ging het om zeker 15.000 mensen in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Ook in andere steden protesteerden duizenden mensen.

De demonstranten richten hun woede vooral op de Slowaakse premier Fico. Eind vorige maand bracht hij een bezoek aan Rusland om daar met de Russische president Poetin te spreken over het verlengen van een aflopend gascontract. Op de laatste dag van het jaar liep het gascontract tussen Rusland en Oekraïne af. Sinds 1 januari krijgen Europese landen geen Russisch gas meer via Oekraïne. De meeste Europese landen bouwden sinds 2022 al de invoer van Russisch gas af, maar in Slowakije, Hongarije en Oostenrijk bleven daarbij achter.

Dreigementen

Oekraïne en Rusland zeiden beiden het contract niet te willen verlengen. Fico wilde dat wel, en dreigde onder meer met het stopzetten van elektriciteitsleveringen aan Oekraïne. Dat kwam hem op kritiek van de Oekraïense president Zelensky te staan. Die vroeg zich af of Fico persoonlijk belang had bij het negeren van de Europese boycot van Russisch gas.

Sinds Fico aantrad als premier heeft hij onder meer de militaire hulp aan buurland Oekraïne stopgezet. Ook heeft hij zich uitgesproken tegen Oekraïne als toekomstig NAVO-lid.

De demonstranten noemden Fico een collaborateur en zeiden zich voor hem te schamen. Ook benadrukten ze dat Slowakije achter Oekraïne staat.

Fico maakte gisteren bekend dat Poetin heeft beloofd Slowakije op een andere manier van gas te voorzien, bijvoorbeeld via de zuidelijke route door Turkije. De capaciteit van deze leidingen is echter beperkt.