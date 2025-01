Bespottelijke salarissen en scheve transferbalans: waarom Ajax hand op de knip houdt

Fontein suggereert dat het ook cruciaal is om te bezuinigen op personeel. "Wow", zegt hij als hij hoort dat er nu bijna 500 mensen in dienst zijn. "Dat is ongelofelijk. In mijn tijd hadden wij circa 175 man personeel. Ik denk dat het een veel te grote organisatie is geworden. De nuance is natuurlijk wel dat ze nu veel meer verdienen met merchandise en marketing dan vroeger."

Verder moet de jeugdopleiding weer de voorkeur krijgen boven aankopen. "Als het sportief goed gaat, leveren eigen jongens het meeste geld op", zegt Slop. "En als het slecht gaat, maak je geen verlies, want ze hebben weinig gekost. Ze staan niet zoals een aankoop met hoge afschrijvingskosten in de boeken."

"Geef eigen talent de kans. Dat is de levensader van de club", zegt ook Fontein. Dan heeft de oud-directeur er vertrouwen in dat het helemaal goedkomt. "Het heeft gewoon tijd nodig, maar het duurt denk ik echt nog wel twee of drie jaar."