Verlost van calciumtekort start Conijn op EK: 'Ik kon bijna niks, lag alleen maar op bed'

Het scheelde op de drie kilometer maar één honderdste en op de vijf kilometer dertien honderdsten. Zo dicht was Merel Conijn in 2022 bij de Olympische Spelen.

Vlak na het kwalificatietoernooi (OKT) dat haar bijna zeer verrassend in Peking had gebracht, werd ze nog Nederlands kampioen allround. Maar in de twee seizoenen die volgden, kwam Conijn niet in de buurt van de grote kampioenschappen. De reden: een heftig calciumtekort.

Conijn plaatste zich twee weken geleden op het NK voor het EK allround, dat vanmiddag in Thialf begint. Dat deed ze met drie persoonlijke records. "Daar stond ik wel een beetje van te kijken. Tijdens trainingen was ik wisselvallig. Ik had wel door dat ik weer sterker was geworden, maar het was de vraag wanneer het eruit zou komen."

Dieet zonder calcium

Terug naar de zomer van 2022. Conijn was doorgebroken op het OKT en tekende een contract bij Jumbo-Visma. Omdat ze regelmatig last van haar darmen en problemen met haar huid had, begon ze met haar nieuwe ploeg aan haar dieet te sleutelen.

Conijn at al lactosevrij, maar bleek ook allergisch voor de vervangers daarvan. Ze kreeg in het nieuwe dieet wel de noodzakelijke eiwitten binnen, maar helemaal geen calcium meer.