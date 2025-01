Bewoners Den Dolder maken zich zorgen over psychiatrische kliniek

In Den Dolder is vanavond voor de tweede keer een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners na het dodelijke steekincident vorige week. De bijeenkomst kon op meer belangstelling rekenen dan de eerste ontmoeting vorige week.

Toen waren enkele tientallen aanwezig, vanavond kwamen 308 inwoners af op de bijeenkomst. Bewoners zeggen zich grote zorgen te maken over de psychiatrische kliniek in het dorp en zijn gefrustreerd over het handelen van de betrokken instanties.

In het dorp dat hoort bij de gemeente Zeist werd vorige week een 76-jarige vrouw neergestoken door een patiënt van een psychiatrische kliniek. Ze overleed ter plekke.

De politie, gemeente en zorginstelling Fivoor waren bij de bijeenkomst aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan over het incident. In het dorp leven grote zorgen, zeggen bewoners na afloop. Ze lijken niet gerustgesteld door de bijeenkomst.

Volgens een buurtbewoner was het vroeger veiliger in het dorp. "Toen heb ik nog op het terrein van de kliniek gespeeld, dat was geen enkel probleem. Dat kan nu niet meer."

Veiligheidsmaatregelen

"Het is gewoon zonde van je tijd, zo'n avond, want ze luisteren niet", stelt een dorpsbewoner. Volgens hem is het belangrijk dat er begeleiding komt voor iedere patiënt die het dorp in gaat. "Je ziet wat er anders gebeurt."

Een vrouw die ook bij de avond aanwezig was, is het hier mee eens. "Er zijn twee moorden gepleegd in zeven jaar. Deze man heeft gewoon willekeurige mensen aangevallen en gaat naar buiten en steekt iemand met een mes neer."

Ze pleit voor meer veiligheidsmaatregelen en striktere risicoanalyses en het frustreert haar dat de gemeente, politie en zorginstelling dit niet toezeggen. Ze vindt het wel goed dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gaat doen naar het incident. "Maar dit wekt geen vertrouwen", zegt ze.

Analyses

Er is opnieuw gebleken dat risicoanalyses niet juist zijn, zegt een van de aanwezige bewoners. "Iemand die kortgeleden nog door de psychiater als niet stabiel wordt beoordeeld, kan wel vrij lopen door een dorp, in een woonwijk met kinderen. Die berooft vervolgens iemand bruut van het leven", zegt ze.

Volgens een andere bewoner zijn er naast de twee dodelijke incidenten nog veel meer dingen gebeurd. "In 2019 is een heel gevaarlijke man ontsnapt, er gaan helikopters over het dorp heen. Dat is niet overdreven", zegt ze. "En dan nu dit met deze 76-jarige vrouw. Ik denk dat de koek wel een keer op is."

De belangenvereniging Den Dolder zei eerder "verbijsterd te zijn dat dit weer kon gebeuren" en wil dat de instelling vertrekt uit Den Dolder. De burgemeester van de gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, wilde niet reageren op vragen van de NOS.