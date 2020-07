Bayern München en Sané ronden langverwachte transfer af

Het is officieel: Leroy Sané heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij Bayern München. De Duitse aanvaller komt over van Manchester City, waar hij vier seizoenen heeft gespeeld. Met de transfer is naar verluidt 55 miljoen euro gemoeid.

De 24-jarige Sané zou eigenlijk vorig seizoen al van Manchester naar München verhuizen, maar de onderhandelingen werden afgebroken toen de 21-voudig international een zware kruisbandblessure opliep.

"Ons doel is om de beste Duitse spelers bij FC Bayern te verzamelen en de handtekening van Leroy benadrukt dit doel", zegt directeur Karl-Heinz Rummenigge.