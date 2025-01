Olietanker uit Rusland in problemen voor Duitse kust, vrees voor milieuramp

Een olietanker met zo'n 100.000 ton olie aan boord is vrijdagmiddag op drift geraakt in de buurt van het Duitse eiland Rügen, in de Oostzee. Het schip, de Eventin, was op weg van de Russische havenplaats Oest-Loega naar Port Said in Egypte, toen het in de buurt van de Duitse kust in de problemen kwam na een stroomstoring aan boord. Het schip kan niet meer varen en alle verlichting is uitgeschakeld.

Het schip wordt vooralsnog door een Duitse sleepboot op zijn plek gehouden, maar in de loop van de avond is er stormachtig weer in de omgeving van het schip ontstaan. Om te voorkomen dat het schip averij oploopt en olie gaat lekken, zijn er nu meerdere sleepboten onderweg om het schip op de plek te houden voor de kust van Rügen.

Storm

Volgens een Duits crisisteam zijn er nu al golven van 2,5 meter hoog in het gebied en zijn er windstoten van 50 tot 60 kilometer per uur. In de loop van de avond wordt windkracht 9 verwacht in het gebied. De Duitse regering vreest een olieramp.

De Eventin is een 274 meter lange olietanker, die vaart onder de Panamese vlag. Volgens de Duitse regering en milieuorganisatie Greenpeace behoort het schip tot de Russische 'schaduwvloot', bestaande uit schepen die bedoeld zijn om sancties tegen het land te omzeilen.

De Duitse buitenlandminister Baerbock zei vanavond dan ook dat Rusland "een gevaar vormt voor de Europese veiligheid, niet alleen door de oorlog tegen Oekraïne, maar ook door sabotage, disinformatie en zelfs de inzet van vervallen olietankers".

Volgens haar vormt de inzet van de schaduwvloot een gevaar voor het toerisme in de Oostzee.

Olieramp

Een woordvoerder van milieuorganisatie Greenpeace noemt de problemen rond de Eventin "het zoveelste voorbeeld van hoe de schepen van de Russische schaduwvloot de Baltische kust dagelijks bedreigen. Elke dag varen gammele tankers vanuit de Russische oliehavens Primorsk en Oest-Loega naar het zuidwesten", oftewel de Oostzee in.

"Een olieramp in de Oostzee zou een ramp zijn voor de zeezoogdieren, zeevogels en andere soorten die hier leven."

Vorige maand raakte onderzeese kabels tussen Finland en Estland beschadigd, volgens Finse onderzoekers na sabotage door de olietanker Eagle S. Die vaart onder de vlag van de Cookeilanden, maar hoort volgens de Finnen ook bij de Russische schaduwvloot.

Rusland heeft nog niet gereageerd op de problemen met de Eventin of de beschuldigingen van Baerbock.