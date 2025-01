Ook Meta zet streep door diversiteitsprogramma

Techgigant Meta stopt per direct met zijn programma voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, bekend onder de naam DEI. In een memo aan alle medewerkers wereldwijd schrijft het bedrijf dat "het juridische en beleidsmatige landschap rondom diversiteit, gelijkheid en inclusie in de Verenigde Staten verandert".

"Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft onlangs besluiten genomen die een verschuiving inluiden in de manier waarop rechtbanken DEI zullen benaderen", zo staat in de memo. "Ook is de term 'DEI' beladen geworden omdat die door sommigen wordt opgevat als een praktijk waarbij bepaalde groepen een voorkeursbehandeling krijgen boven andere."

In de praktijk houdt de memo onder meer in dat Meta niet meer actief op zoek gaat naar leveranciers met een diverse achtergrond en dat niet meer voor iedere vacature wordt gekeken naar een diverse groep kandidaten. Meta gaat zich in plaats daarvan richten op programma's die vooroordelen voor iedereen verminderen ongeacht de achtergrond van mensen.

Factcheckers

Andere grote Amerikaanse bedrijven, zoals supermarktketen Walmart en fastfoodketen McDonalds hebben onlangs ook hun diversiteits- en gelijkheidsprogramma's aangepast.

De Amerikaanse nieuwssite Axios ziet de stap van Meta als een duidelijk signaal aan Meta-werknemers dat de drang van het bedrijf om vooruitgang te boeken bij de nieuwe regering van Donald Trump niet alleen een pose is, maar ook een verandering in de bedrijfsethiek die gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering.

Eerder deze week kondigde Meta-eigenaar Mark Zuckerberg ook een aantal andere veranderingen aan. Het bedrijf stopt met de samenwerking met factcheckers. De samenwerking met experts, onder wie journalisten van grote internationale persbureaus, wordt opgezegd op, omdat die volgens Zuckerberg "politiek bevooroordeeld" zijn.

Ook wil hij het moderatiebeleid veranderen rondom bepaalde onderwerpen. Hij wil minder restricties rond onderwerpen als immigratie en gender.