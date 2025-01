Leverkusen klopt Dortmund na zinderende start: openingsgoal na 24 seconden

Intussen waren ook Malen en Wirtz van de bank gekomen. Wonderkind Wirtz vond nog wel het net, maar die treffer werd geannuleerd omdat de voorzet op Wirtz achter de achterlijn was geweest.

In blessuretijd dacht Malen op een gedenkwaardige wijze afscheid te nemen van de bijna 80.000 Dortmund-fans, maar Tapsoba was net iets eerder bij de bal. In plaats van een schot in de kruising, raakte Malen de verdediger in het kruis. Onbedoeld, uiteraard.