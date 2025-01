Onderzoek NVWA naar ingevoerde dieren na mond-en-klauwzeer-uitbraak Duitsland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt of er dieren zijn geïmporteerd uit het gebied in Duitsland waar mond-en-klauwzeer (MKZ) is opgedoken. Dat schrijft minister Wiersma van Landbouw in een Kamerbrief.

Vandaag werd duidelijk dat er in Duitsland voor het eerst sinds tientallen jaren MKZ is vastgesteld. Op een boerderij in de plaats Hönow, zo'n twintig kilometer van Berlijn in de deelstaat Brandenburg, zijn drie waterbuffels doodgegaan als gevolg van de ziekte.

Minister Wiersma zegt dat de NVWA meteen vandaag heeft gekeken of er dieren rechtstreeks vanuit dat gebied naar Nederland zijn verplaatst. Dat lijkt niet het geval te zijn, maar er zijn volgens haar wel signalen dat er mogelijk indirect dieren uit die omgeving zijn ingevoerd. Als dat inderdaad zo is, worden de bedrijven in Nederland die de dieren hebben geïmporteerd geblokkeerd en verder onderzocht.

Blauwtongmonsters

Wiersma vraagt ook het onderzoekscentrum Wageningen Bioveterinary Research om nog eens onderzoek te doen naar negatieve monsters van het blauwtongvirus die afgelopen tijd werden ingestuurd. Die worden dan getest op het MKZ-virus. Verder is de Deskundigengroep Dierziekten om een advies gevraagd over de risico's van de uitbraak.

De minister spreekt verder van een "verrassende en zeer teleurstellende gebeurtenis" en wijst erop dat in 2007 voor het laatst een besmetting met het virus werd vastgesteld in een EU-lidstaat.

Zeer besmettelijk

Mond-en-klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte bij dieren als koeien, schapen en geiten. Het virus kan zich snel en op verschillende manieren verspreiden. Onder meer via melk, mest en urine van besmette dieren, via de lucht en via mensen, dieren en materialen die met besmette dieren in aanraking zijn gekomen.