Als de rook om zijn hoofd is verdwenen, schiet Breum Go Ahead langs Fortuna

De eredivisie is vrijdagavond hervat met een 3-0 zege van Go Ahead Eagles bij Fortuna Sittard. De Deen Jakob Breum zette zijn uitstekende vorm van voor de winterstop door en tekende voor zijn eerste hattrick in de eredivisie.

Na de korte winterstop verheugden de voetbalfans in Zuid-Limburg zich om Fortuna opnieuw aan het werk te zien. Niet zo gek, want de laatste vijf thuisduels in 2024 leverden liefst dertien punten op.

Een beetje sneeuw was dan ook geen bezwaar voor de gang naar het stadion voor de clash tussen de verrassende nummers zeven en acht (beide met 25 punten) van de eredivisie.