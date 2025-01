Defensie volgde twee Russische oorlogsschepen in Nederlandse deel Noordzee

Russische schepen vaker in de gaten gehouden

De marine begeleidde vorig jaar bijna dubbel zoveel Russische schepen op de Noordzee. Dat meer schepen op de Noordzee in de gaten gehouden worden, komt volgens Defensie door het veranderende veiligheidsbeeld. Tegelijk mogen schepen op zee vrij rondvaren, zo is internationaal afgesproken. Daarom hebben ook de Russische schepen recht op vrije doorvaart en kan de marine ze vaak alleen volgen en begeleiden. Lees hier meer over in dit artikel.