Stagiair verdacht van ontucht met kinderen in zwembad Zelhem

Een 20-jarige stagiair van een zwembad in Zelhem wordt verdacht van het plegen van zedendelicten met jonge kinderen. Tegen de man zijn meerdere aangiftes gedaan, meldt de directeur van het zwembad aan Omroep Gelderland.

De verdachte liep sinds september stage bij zwembad De Brink in Zelhem, waar hij meehielp bij het lesgeven aan kinderen van vier tot zes jaar. Het zwembad ontving twee meldingen van vermeend grensoverschrijdend gedrag door de stagiair, waarop besloten werd aangifte te doen tegen de man.

Op 17 december hield de politie de verdachte uit de gemeente Bronckhorst aan. De man wordt ervan verdacht dat hij ontucht pleegde in het zwembad. Begin dit jaar is hij onder voorwaarden vrijgelaten.

Ouders op de hoogte gebracht

Het zwembad bracht de ouders van zo'n 800 kinderen via een brief op de hoogte van de aanhouding. Sindsdien namen tientallen bezorgde ouders contact op met GGD Gelderland. "Ouders vragen zich af hoe je dit soort dingen het best kunt bespreken met je kind en hoe je je kind vraagt of ze dit zelf ook mee hebben gemaakt", zegt een woordvoerder van de GGD.

Hoeveel aangiftes er precies zijn gedaan, kan zwembaddirecteur Erik Weening vanwege het lopende onderzoek niet zeggen. "Het is een grote en heftige zaak", aldus Weening.

Het zwembad organiseert binnenkort een informatieavond voor de ouders.