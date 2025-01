Opnieuw incident in Duitse militaire kazerne, inbraakpoging bij waterzuivering

In een Duitse militaire kazerne in de buurt van Keulen is een inbraakpoging geweest. Inbrekers hebben op 2 januari geprobeerd de drinkwaterzuiveringsinstallatie binnen te dringen, meldt de lokale aanklager vandaag.

Een hek van de kazerne is omver geduwd en een deur naar de installatie is beschadigd. Volgens het leger is het de inbrekers niet gelukt om de installatie binnen te komen. Er loopt een onderzoek naar het incident.

Het is het derde incident in enkele maanden. In augustus was de kazerne enkele uren gesloten, omdat er vermoedens waren dat het drinkwater opzettelijk was vervuild. Er werden gaten in het hek gevonden en bij het testen van het drinkwater werden "abnormale waarden" aangetroffen. Vijf brandweerlieden hadden vergiftigingsverschijnselen.

Een vergiftiging van het water kon later door onderzoek echter niet worden bevestigd. Afgelopen november werden er weer gaten in het hek gevonden.

Het is nog onduidelijk wie er achter de incidenten zitten. Afgelopen zomer hield Berlijn rekening met een Russische rol.

In de kazerne zijn kantoren van het Duitse leger gevestigd. Oekraïense militairen die in Duitsland worden opgeleid vliegen tevens vanuit deze kazerne terug naar Oekraïne.