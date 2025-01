De Boo riant aan de leiding op EK sprint na ijzersterke 1.000 meter

Prins stelde met een negende plek op de eerste 500 meter (35,03) enigszins teleur. Al wist hij ook dat hij het vooral van de kilometer moet hebben.

Op die kilometer reed Prins tegen zijn maatje De Boo. "Straks tegen Prins op de 1.000, dat wordt nog leuk", voorspelde De Boo na de 500 meter. En dat werd het.

Rondje 24,3

De eerste 600 meter van De Boo en Prins ging zeldzaam hard, het hoogtepunt van de eerste sprintdag in Heerenveen. De Boo reed het eerste volle rondje in 24,3. Prins bleef met 24,5 dichtbij. Lange tijd reed De Boo onder het baanrecord, dat staat op 1.07,09. Maar in de slotronde moest De Boo wat inleveren. Het had behoorlijk pijn gedaan.

"Ik blijf staan, oké?", vroeg De Boo met pijn in de benen tijdens het interview na zijn winnende 1.000 meter. Ook Prins was onder de indruk van de eerste ronden op die kilometer. "Het ging ontzettend hard over de eerste 600 meter", zei Prins, die wel wat baalde van zijn slotronde. "Heel veel verval. Maar ik ga nu volle bak focussen op morgen. Ik ga voor het podium."