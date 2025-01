Antony en Ajax tegenover elkaar in arbitragezaak om tonnen aan boetes

Oud-speler Antony heeft een arbitragezaak tegen Ajax aangespannen. De Braziliaan, die nu uitkomt voor Manchester United, is het niet eens met boetes die hij kreeg van de Amsterdamse club. Die kreeg hij in afwachting van zijn transfer naar United toen hij enkele trainingen miste en een competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Een woordvoerder van de arbitragecommissie van de KNVB bevestigde berichtgeving van het AD over de zaak, die afgelopen maandag al diende in Zeist. Verder doet de voetbalbond geen inhoudelijke mededelingen over het dossier. Naar verwachting laat de uitspraak vier tot zes weken op zich wachten.

Transfer forceren

De 24-jarige aanvaller vertrok in augustus 2022 van Ajax naar United. Tijdens de onderhandelingen tussen de clubs snapte Antony niet dat Ajax weigerde akkoord te gaan met het bedrag dat Manchester voor hem bood. Om een transfer te forceren, sloeg hij trainingen en een wedstrijd over, waarna Ajax hem boetes oplegde.

Het zou gaan om enkele tonnen aan boetes, die volgens de speler onrechtmatig waren. Het geschil tussen de club en de Braziliaan duurt inmiddels ruim twee jaar.