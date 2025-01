Leerdam leidt EK sprint, volledig Nederlands podium lonkt met Kok en Schulting

Jutta Leerdam gaat aan de leiding na dag één van de EK sprint. De Nederlandse schaatsster werd in Thialf tweede op de 500 meter (37,77), won daarna de 1.000 meter (1.14,21) en zette zo een flinke stap richting haar derde Europese titel op rij.

Als nummer twee blijft Femke Kok door winst van de 500 meter (37,58) en een tweede plek op de kilometer (1.14,97) nog enigszins in de buurt. Zij moet 0,19 seconde goedmaken op Leerdam. Suzanne Schulting gaat als derde de slotdag in. Zij werd derde op zowel de 500 meter (37,82) als de kilometer (1.15,40) en moet 0,65 seconde goedmaken.

Op beide afstanden stonden de drie Nederlandse schaatssters op het podium. Zaterdag rijden de vrouwen op dag twee nogmaals een 500 meter en 1.000 meter.

'Morgen hopelijk betere dag'

De voorsprong van Leerdam, die dit EK voor het eerst met nieuwe ijzers schaatst, is niet zo riant als ze wellicht had gehoopt. "Ik vond het laatste rondje best zwaar", zei ze na de kilometer. "Ik had iets beter door willen rijden. Maar ik win met bijna een seconde, dat is best wel prima. Morgen zal ik iets beter mijn best moeten doen in die laatste ronde. Hopelijk een betere dag."