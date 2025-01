Kok verslaat 'met dikke misser' Leerdam en Schulting op eerste 500 meter EK sprint

Ondanks een misser is Femke Kok de EK sprint prima begonnen. In Heerenveen was ze op de 500 meter in 37,58 sneller dan de andere Nederlandse schaatssters Jutta Leerdam (37,77) en Suzanne Schulting (37,82).

Kok neemt met de zege op de 500 meter de leiding in het Europees kampioenschap sprint. Later op vrijdagavond rijden de vrouwen ook de 1.000 meter. De beslissing valt zaterdag, als beide afstanden nogmaals worden gereden.

De winter van Kok verloopt moeizaam. Door een besmetting met het CMV-virus, een soort ziekte van Pfeiffer, reed ze nog geen wereldbekerraces. Onlangs noteerde ze in een van haar eerste wedstrijden wel de snelste seizoentijd. Maar in Thialf ging de eerste van vier afstanden niet vlekkeloos: in de laatste binnenbocht bleef ze ternauwernood staan.