Waalse jongen (7) doodgebeten door sledehonden

In het Waalse dorpje Goegnies-Chaussée is een jongen van 7 doodgebeten door sledehonden uit de kennel van zijn moeder, melden Belgische media. Het Openbaar Ministerie van de regio Bergen bevestigt de dood van de jongen, maar zegt niets over de toedracht.

Volgens de Waalse nieuwssite RTBF was de jongen samen met zijn moeder honden aan het voeren in de stal van de familie, op de grens met Frankrijk, toen om onbekende reden vijf van de honden zich op het jongetje stortten.

De moeder slaagde erin om hem weg te trekken en eerste hulp te verlenen, maar opgeroepen hulpdiensten konden het leven van de jongen niet redden.

Malamute

De honden zijn van het malamute-ras en komen oorspronkelijk uit Alaska. Ze staan bekend als aanhankelijk, vriendelijk en lief voor kinderen, maar ook als honden die volgens kenners "een zeer consequente opvoeding en socialisatie nodig hebben".

Politie en het Openbaar Ministerie hebben psychologische hulp aan de nabestaanden aangeboden en onderzoeken de zaak verder.