Oud-fiscusbaas: harde aanpak 'toeslagenouder' wens van Sociale Zaken

De hardheid in de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslagen is te wijten aan de opstelling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat betoogde voormalig directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst in zijn verhoor door de parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag.

De Belastingdienst en de destijds verantwoordelijke staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wilden af van de zogenoemde alles-of-nietsaanpak, zegt Veld die tussen 2010 en 2015 de baas was van de fiscus.

Er ontstond in 2012 een discussie over een zaak rond een gastouderbureau waarbij ouders geen (of te weinig) van de vereiste eigen bijdrage hadden betaald. Volgens de regels moesten ouders dan alsnog de eigen bijdrage betalen én alle ontvangen toeslag teruggeven. Gastouderbureaus, die vaak de boosdoener waren, konden niet aansprakelijk worden gesteld. Dat kon ertoe kon leiden dat ouders tienduizenden euro's moesten betalen. "Een of twee jaarsalarissen", in de woorden van Veld.

Geen juridische twijfels

De voormalige hoogste baas van de Belastingdienst zegt dat hij het "ongewenst" noemde en dat hij heeft voorgesteld om alleen de eigen bijdrage te vorderen, plus eventueel een boete. "De toeslagenwet biedt weinig ruimte voor uitvoerders. Ik had geen juridische twijfels, maar meer over de ouders."

Weekers deelde de twijfels over de hardheid, zegt Veld. "Hij schreef 'ja' in de marge van mijn notitie daarover." Maar toen ze ermee naar Sociale Zaken gingen, het departement verantwoordelijk voor het toeslagenbeleid, werd daar volgens Veld gezegd: "Dit is bewust beleid, zo is het bedoeld."

De voormalig directeur-generaal (DG) wijst erop dat dat tot op het hoogste niveau ging, ook toen er later echt met terugvorderen moest worden begonnen. Volgens hem wist de toenmalige minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher daarvan. "Je mag ervan uitgaan in het verkeer tussen directeuren-generaal dat een DG namens de minister of staatssecretaris spreekt." De huidige PvdA-leider Asscher verschijnt volgende week voor de parlementaire onderzoekscommissie.

Halsstarrigheid

Dat de schuld helemaal bij Sociale Zaken ligt, ging er niet goed in bij Kamerlid Belhaj (D66). "U was de hoogste baas, u had toch heel veel invloed?" Waarop Veld stelde dat het anders was gelopen als er was geluisterd naar hem. "Ik heb halsstarrigheid ervaren."