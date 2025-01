Britse gasvoorraad slinkt razendsnel, gasbeheerder noemt situatie zorgwekkend

De gasopslagplaatsen in het Verenigd Koninkrijk zijn op dit moment nog maar voor de helft gevuld. Omgerekend is dat een week gasverbruik voor het hele land. Daarmee zijn de gasvoorraden een kwart lager dan rond dezelfde tijd vorig jaar.

De Britten kampen nu al bijna een week met extreme koude en zware sneeuwval, waardoor het gasverbruik omhoog is geschoten. De afgelopen nacht doken de temperaturen tot ver onder het vriespunt en voor de komende nacht worden in Schotland en het noorden van Engeland temperaturen tot -20 graden verwacht.

Het koude weer gaat gepaard met langdurige windstiltes, waardoor de windmolenparken minder elektriciteit dan normaal opwekken. Hierdoor moeten de Britse energieleveranciers extra gas gebruiken om de elektriciteitsvoorziening op peil te houden.

Russisch gas

Een andere factor zijn de hoge gasprijzen, mede als gevolg van het besluit van Oekraïne om een Russische gaspijplijn te sluiten die over het grondgebied loopt. Door de hogere prijzen hebben de Britse energiebedrijven deze winter meer moeite om hun voorraden aan te vullen.

De situatie in niet uniek voor het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere Europese landen zijn de gasvoorraden kleiner in vergelijking met een jaar geleden. In de Europese Unie zijn de gasopslagplaatsen voor 69 procent gevuld. Rond deze tijd vorig jaar was dat nog 84 procent.

Toch is het Verenigd Koninkrijk extra kwetsbaar. De Britten hebben 10 procent minder opslagcapaciteit dan landen als Duitsland, Nederland en Frankrijk. Het verklaart waarom hun gasvoorraden aanzienlijk kleiner zijn dan hun Europese buren.

Hoewel de nieuwe Labour-regering fossiele brandstoffen versneld wil uitfaseren, zijn de Britten nog erg afhankelijk van gas. Zeker 28 miljoen huishoudens gebruiken gasketels voor verwarming en warm water en 40 procent van de Britse elektriciteit wordt opgewekt met gas.

Buitenbeentje

Veruit de belangrijkste en grootste gasopslagplaats is de Rough-faciliteit, die onder de zeebodem ligt voor de Engelse oostkust. Het bedrijf Centrica, dat de beheerder is van Rough, vraagt de overheid al jaren om extra investeringen om de opslagcapaciteit uit te breiden.

"De Britse gasvoorraden zijn zorgwekkend laag. In Europa zijn we een buitenbeentje als het gaat om de rol die opslagplaatsen spelen in ons energiesysteem. Daar zien we nu de gevolgen van", zegt Centrica-baas Chris O'Shea in een verklaring.

Energie 'black-out'

Energie-experts waarschuwden dat het Verenigd Koninkrijk deze week balanceerde op de rand van een energie "black-out", maar de regering spreekt dat tegen.

"We hebben het volste vertrouwen erin dat we voldoende gasvoorraden en elektriciteitscapaciteit hebben om aan de vraag te voldoen deze winter dankzij ons diverse en veerkrachtige energiesysteem", zei een woordvoerder van premier Starmer.

De druk op dat systeem zal voorlopig aanhouden. Volgens de Britse weerdiensten blijft het land zeker tot en met zondag in de greep van bitterkoud weer.