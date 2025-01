Handbalclub Limburg Lions opnieuw in acute financiële problemen

Handbalclub Limburg Lions heeft opnieuw acute financiële problemen. Dat meldt regionale omroep L1.

Ook vorig seizoen zaten de Limburgers in financieel zwaar weer. Toen vroeg de club uit Sittard-Geleen faillissement aan, nadat het een rechtszaak had verloren en voormalig speler João Ramos 50.000 euro moest betalen. Met de oprichting van een stichting werd het voortbestaan van de club gewaarborgd.

Het bestuur van de club heeft de spelers nu laten weten dat het niet gelukt is om een nieuwe sponsor aan zich te binden. Volgens L1 was Lions in gesprek met het Geleense industriecomplex Chemelot, maar is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen.

Toch hoopt de club, die alleen een mannentak heeft, het lopende seizoen af te maken. Een bijdrage van een voormalige sponsor zou daarvoor moeten zorgen. Ook wil Lions een crowdfundingsactie opstarten en zouden de spelers moeten inleveren op hun vergoeding.

Viervoudig kampioen

De Limburgse club is viervoudig Nederlands kampioen en tweevoudig winnaar van de Super Handball League, een competitie met Belgische en Nederlandse teams. In die competitie staat Lions dit seizoen op de elfde en voorlaatste plaats.

Door het WK handbal ligt de competitie op dit moment stil. De volgende wedstrijd van Limburg Lions is op 12 februari tegen het Belgische Bocholt.